Superman: Legacy, ancora un nome nuovo! Skyler Gisondo sarà Jimmy Olsen

Si sapeva: la conclusione dello sciopero SAG-AFTRA avrebbe portato sì conseguenze spiacevoli, quali rinvii o sospensioni di pellicole, ma anche attese novità in merito ai prossimi progetti degli studios hollywoodiani.

Questi giorni, infatti, rappresentano una manna dal cielo per i fan dell’Uomo d’Acciaio: il recente annuncio ufficiale di Nicholas Hoult come Lex Luthor in Superman: Legacy ha galvanizzato il pubblico, trepidante di scoprire gli altri tasselli mancanti per comporre il puzzle del cast della pellicola.

Nelle ultime ore, The Hollywood Reporter ha rivelato, a sorpresa, il nome di un nuovo attore che andrà a ricoprire un ruolo chiave nella prossima opera: si tratta di Skyler Gisonda, attore noto per le serie tv The Righteous Gemstones e Santa Clarita Diet, il quale interpreterà Jimmy Olsen. Come gli appassionati dei fumetti (e non solo) sapranno, si tratta del fotoreporter del Daily Planet caro amico di Clark Kent e del suo alter ego, Superman, conoscendone la duplice identità.

Nei film dell’ormai vecchio DC Extended Universe firmato Zack Snyder, il giornalista dai capelli rossi rivestiva semplicemente una parte marginale nelle prime sequenze di Batman v Superman: Dawn of Justice. La speranza è che James Gunn, regista di Superman: Legacy e nuova mente del DC Universe, possa tornare a valorizzare un personaggio amabile per la sua profonda umanità e lealtà.

Il trailer di Superman: Legacy è ancora molto lontano, dal momento che l'uscita del lungometraggio è prevista per il luglio 2025. Tuttavia, la caccia alle indiscrezioni e alle conferme sul progetto targato Gunn è aperta: si respira un'aria di fitti annunci, dunque restate collegati!