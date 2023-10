Superman: Legacy, nuove foto ufficiali! Ecco Green Lantern e Isabela Merced come Hawkgirl

Dopo la prima foto di Superman: Legacy dedicata a Mr Terrific, il regista e sceneggiatore James Gunn in queste ore ha svelato sui social nuove immagini dedicate alla produzione del suo nuovo film, questa volta mostrando ai fan Green Lantern e Hawkgirl.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, i nuovi art-work di Superman: Legacy diffusi dal regista e sceneggiatore e direttore creativo del nuovo DCU mostrano la nuova supereroina Hawkgirl, che sarà interpretata dalla star di Dora l'esploratrice e Transformers: L'ultimo cavaliere Isabela Merced, e anche la nuova versione di Green Lantern/Guy Gardner, che invece sarà interpretato dall'attore di Serenity Nathan Fillion, che ha già lavorato con James Gunn in precedenza per i film The Suicide Squad e il più recente Guardiani della Galassia 3. Inoltre, una quarta immagine mostra anche Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho.

Non è ancora dato sapere quanto sarà esteso il ruolo di questi supereroi in Superman: Legacy, che promette di essere una storia esclusivamente dedicata a Clark Kent e non ad un team di supereroi, ma con James Gunn sempre più attivo sui social per sponsorizzare il film in vista dell'inizio delle riprese di Superman: Legacy, i fan hanno già fatto scattare il conto alla rovescia per il debutto delle prime immagini dedicate a Superman di David Corenswet e la Lois Lane di Rachel Brosnahan.

Vi terremo aggiornati: ad oggi Superman: Legacy ha una data d'uscita fissata per l'11 luglio 2025.