Superman: Legacy, novità sul cast! Nel mix Nicholas Hoult e Rachel Brosnahan per Lois Lane

Dopo la conferma, da parte del regista sceneggiatore e nuovo leader dei DC Studios James Gunn, che le riprese di Superman: Legacy inizieranno a gennaio 2024, The Wrap e Deadline riportano all'unisono interessantissime novità in merito al casting del film.

Con Guardiani della Galassia Vol. 3 ora nelle sale, infatti, l'impegno di James Gunn nei confronti dei Marvel Studios è completo e la piena attenzione dell'autore è ora rivolta a completare il cast di Superman: Legacy, la cui uscita è prevista per luglio 2025. Secondo i rapporti di Deadline e The Wrap, Gunn in questi giorni ha iniziato a guardare e selezionare i nastri delle audizioni, e nel mix di attori e attrici passati per i provini ci sono quelli di Nicholas Hoult, David Corenswet (Pearl), Jacob Elordi (Euphoria) e Andrew Richardson (A Call to Spy): per le fonti di TheWrap, questi quattro attori si sarebbero tutti fatti avanti per il ruolo di Clark Kent e la scelta finale potrebbe ricadere su uno di loro.

Inoltre, entrambi i rapporti affermano che la star di The Marvelous Mrs. Maisel, vincitrice di un Emmy Rachel Brosnahan ha fatto un provino “molto forte” per Lois Lane, ed è attualmente considerata la front-runner per la parte; tra le star selezionate, anche Emma Mackey (Sex Education), Phoebe Dynevor (Bridgerton) e Samara Weaving (Ready or Not). Infine, un altro ruolo importante da assegnare è quello di Lex Luthor: le fonti indicano che il ruolo dell'antagonista è etichettato come "Apex" e che Gunn ha selezionato diversi attori neri per la parte, spingendoci a credere che il personaggio del film sarà quello che nei fumetti è denominato Apex Lex Luthor, con un corpo ibrido umano/marziano in grado di sfidare fisicamente Superman, anche se al momento non ci sono conferme in merito.

A questo proposito, come suo solito James Gunn è intervenuto sulle novità di Superman: Legacy proposte da The Wrap e Deadline, senza smentire nulla ma precisando: "Per tutti voi che me lo state chiedendo, non ho mai commentato né mai commenterò i nomi di attori che fanno o non fanno un'audizione per un ruolo. Sono cose che riguardano gli attori e non le renderei mai pubbliche, a meno che non siano loro stessi a parlarne per primi (come capitato in passato con Glenn Howerton o Zachary Levi, che rivelarono di aver fatto un provino per Star-Lord). Per ora, solo una persona è stata ufficialmente scelta per il cast in Superman: Legacy, e non riguarda nessuno dei personaggi principali del mondo di Superman."

In precedenza, James Gunn aveva confermato che un membro del cast di Guardiani della Galassia 3 sarà in Superman: Legacy: vi invitiamo a rimanere sintonizzati in attesa di aggiornamenti.