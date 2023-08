Superman: Legacy non avrà troppi personaggi? James Gunn si fa beffe del timore dei fan

Dopo aver commentato l'addio di Henry Cavill per Superman: Legacy, il regista e direttore creativo del DCU James Gunn è tornato a parlare dell'attesissimo nuovo film dedicato all'Uomo d'Acciaio rispondendo in maniera esilarante ad un dubbio amletico che sta tenendo banco tra i fan.

Come saprete, infatti, Superman: Legacy non sarà una origin story e avrà luogo in un mondo DC popolato già da diversi anni da tantissimi supereroi e creature fantastiche: per questo motivo, nelle scorse settimane la DC ha annunciato ufficialmente che il film includerà moltissimi personaggi oltre a quelli storicamente legati al mondo di Superman, come ad esempio i supereroi Mister Terrific, Hawkgirl, Metamorpho e persino una Lanterna Verde, tutti compagni di avventure che popolano il mondo di Clark in maniera più o meno significativa.

Ma non sarà troppo?, si domandano molti fan sui social. E infatti in questi gironi, sull'app di social media Threads, un utente sotto lo pseudonimo di pharhud ha posto una domanda molto specifica al regista: “James, non pensi che ci siano troppi personaggi in 'Superman Legacy'? Ho paura che così non ci sarà molto tempo per Superman". La risposta di James Gunn non si è fatta attendere, e col suo tipico umorismo l'autore ha replicato: “Non capisco questa paura. Ci sono meno personaggi che in 40 anni vergine. Pensi che in quel film Steve Carell abbia abbastanza tempo?“.

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025. E no, l'attore porno Johnny Sins non sarà Lex Luthor nel DCU...