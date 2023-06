Superman: Legacy, Nicholas Hoult in tendenza su Twitter dopo aver perso un altro ruolo

Finalmente, dopo mesi e mesi di speculazione, James Gunn e il DCU hanno deciso il casting di Superman: Legacy, e nei minuti successivi all'annuncio i fan sono spuntati sui social network per commentare la scelta degli attori che interpreteranno Superman e Lois Lane.

Dopo che i fan della DC hanno ricevuto la notizia che David Corenswet e Rachel Brosnahan sono stati scelti come protagonisti di Superman: Legacy, molti sono scesi su Twitter per rendere omaggio al povero Nicholas Hoult, attore noto per i suoi ruoli nel franchise degli X-Men e nella serie tv The Great che, secondo quanto riferito nelle scorse settimane, era stato testato da James Gunn per il ruolo di Superman all'inizio di questo mese. Alla fine però evidentemente non ha ottenuto la parte, un vero e proprio leitmotiv per l'attore negli ultimi tempi: in una recente intervista, infatti, Nicholas Hoult ha confessato di aver perso i ruoli di Batman, Top Gun e Mission: Impossible consecutivamente, addirittura dopo che lo stesso Tom Cruise in persona gli aveva offerto una parte nell'ultima avventura di Ethan Hunt.

Riuscirà Nicholas Hoult, prima o poi, ad ottenere un ruolo di spicco da protagonista assoluto? L'attore era in corsa anche per la parte di Bruce Wayne del The Batman di Matt Reeves, ruolo successivamente andato a Robert Pattinson, ma molto presto arriverà il momento di un altro Batman, quello del DCU diretto da Andy Muschietti: sarà la volta buona?

Staremo a vedere.