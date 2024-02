Superman: Legacy, Nicholas Hoult è già un Lex Luthor perfetto nella foto del cast!

Le scorie del defunto DC Extended Universe sono ormai state smaltite: per James Gunn e Peter Safran è finalmente ora di fare sul serio! Il DC Universe è pronto a prendere il via sotto la supervisione dei due produttori con questo Superman: Legacy il cui cast è già in prima linea per fiondarsi in questa nuova avventura!

Il grosso della curiosità al riguardo è ovviamente concentrata, oltre che sul protagonista del film, sul suo iconico villain: Nicholas Hoult andrà a raccogliere l'eredità di Jesse Eisenberg nel ruolo di Lex Luthor e, dopo esser stato oggetto dello scherno di James Gunn appena qualche ora fa, si è già mostrato a noi perfettamente calato nei panni del suo personaggio.

Qualche minuto fa il regista di The Suicide Squad ha infatti condiviso la prima foto al completo del cast di Superman: Legacy, e tra un David Corenswet, una Rachel Brosnahan e una Isabela Merced a spiccare è proprio il nostro Nicholas, con i capelli già rasati in vista del momento in cui gli toccherà presentarsi sul set nei panni di Luthor!

Cosa ne dite? La star di The Menu e X-Men sarà stata la scelta giusta per un ruolo così importante? Il suo aspetto vi convince? Fatecelo sapere nei commenti! Sempre in queste ore, intanto, potrebbe esserci stato svelato il logo ufficiale di Superman: Legacy.