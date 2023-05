Superman: Legacy, Nicholas Hoult è Lex Luthor in una fanart del film di James Gunn

I DC Studios hanno avviato i lavori di pre-produzione sul prossimo film del nuovo corso targato James Gunn/Peter Safran, Superman: Legacy, che verrà diretto proprio dal regista di Guardiani della Galassia. Uno dei nomi che circolano in questi giorni intorno al progetto è Nicholas Hoult e un fan sui social non ha perso tempo.

Hoult è protagonista di una fanart pubblicata su Instagram nella quale veste i panni di Lex Luthor. Lo stesso fan ipotizza che Superman possa essere interpretato da David Corenswet.

Nell'immagine Hoult indossa il classico abito di Lex e mostra una testa calva, look iconico per il villain di Clark Kent.

Al momento non ci sono annunci ufficiali sul casting del film che sicuramente inizierà a breve. Vi terremo aggiornati sulle principali novità che riguardano il progetto. Nel frattempo potete scoprire quale Superman del passato ha ispirato James Gunn.



L'ultimo attore ad interpretare il personaggio DC è stato Henry Cavill, nel poco fortunato DC Extended Universe, che l'ha visto tra i protagonisti al fianco di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Jason Momoa nel ruolo di Aquaman, Ezra Miller nei panni di Flash e Ben Affleck nelle vesti di Bruce Wayne/Batman.



Successivamente Henry Cavill è stato sostituito da James Gunn, che ha deciso di optare per soluzioni differenti. Chi interpreterà Clark Kent nei prossimi film del DC Universe coordinati da Gunn e Safran?