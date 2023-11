Superman: Legacy, Nicholas Hoult sarà Lex Luthor: l'annuncio ufficiale

Per il primo trailer di Superman: Legacy ci sarà da attendere ancora parecchio, ma nel frattempo la produzione continua ad allargarsi con l'aggiunta di un altro nome molto importante al cast: in queste ore, infatti, è stato confermato che Nicholas Hoult sarà Lex Luthor nella nuova saga DCU.

Come segnalato da Deadline, l'attore di Renfield e Mad Max: Furiosa, è stato scelto dal regista e sceneggiatore James Gunn per interpretare Lex Luthor, il famoso acerrimo nemico di Superman nei fumetti e in ogni versione cinematografica dell'Uomo d'Acciaio realizzata finora. Hoult, che in passato aveva tentato il casting sia per il ruolo di Bruce Wayne in The Batman (poi andato a Robert Pattinson) sia per quello di Clark Kent in Superman: Legacy (andato a David Corenswet), ha superato la concorrenza dei fratelli Skarsgård, sia Alexander Skarsgård che Bill.

La notizia di Lex Luthor segue l'annuncio di un altro cattivo di Superman: Legacy, ovvero The Engineer, interpretato dalla nuova arrivata María Gabriela De Faría (un personaggio che fa anche parte dei fumetti di "The Authority", prossimo film della line-up del DCU) e allarga un cast già piuttosto ampio che include la vincitrice dell'Emmy Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane ma anche Nathan Fillion in quello di Guy Gardner/Lanterna Verde, Isabela Merced in quello di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello Mister Terrific e Anthony Carrigan in quello Rex Mason/Metamorpho.

La data di uscita di Superman: Legacy è attualmente prevista per l’11 luglio 2025, sarà il primo nuovo film della saga creata da James Gunn e Peter Safran per DC Studios.