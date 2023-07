Superman: Legacy, Nathan Fillon è già Lanterna Verde nella nuova fan art

L'ingresso di Nathan Fillion nel DC Universe nei panni di Lanterna Verde, unito all'indiscrezione che avrà il classico taglio di capelli a scodella, ha fatto volare i fan con la fantasia. Non sorprende che l'artista @clements.ink abbia pubblicato una fan art su Instagram che ritrae l'attore nei panni del celebre personaggio.

"Spero davvero che diano a Fillion il taglio a scodella" ha ribadito nel post – potete trovarlo in calce alla notizia. Da parte sua, così aggiunge l'attore: "James [Gunn] tende a scegliere attori con cui ha lavorato in precedenza all'interno dei nuovi film, e, personalmente, è una dinamica che sostengo in pieno". Ha poi concluso: "No, non direi mai di no a James Gunn. Posso metterci la mano sul fuoco".

Classe '71, Nathan Fillion è principalmente noto per il ruolo di Richard nella serie televisiva Castle, ma ricordiamo anche film quali Salvate il soldato Ryan, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri e Guardiani della Galassia, a cui si aggiungono show come Buffy l'ammazzavampiri, Big Mouth e Una serie di sfortunati eventi. Altrettanto conosciuto è il suo ruolo nella saga videoludica di Halo.

Stando alla sinossi ufficiale di Superman: Legacy, il film "racconta il viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana in quanto Clark Kent di Smallville, Kansas. Rappresenta l'incarnazione della verità, della giustizia e del modello americano, guidato dalla gentilezza umana in cui mondo che reputa una caratteristica simile come antiquata".

