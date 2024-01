Superman: Legacy, e se il misterioso compositore del film fosse John Williams?

In questi giorni il leggendario compositore John Williams ha annunciato che non si ritirerà dal mondo del cinema, ritrattando le dichiarazioni di qualche tempo fa, e secondo una nuova teoria potrebbe essere lui il misterioso compositore delle musiche di Superman: Legacy.

Come vi abbiamo segnalato qualche giorno fa, durante un'intervista con il Times John Williams si è 'ritirato dal ritiro', confermando che la sua carriera continuerà, e naturalmente dopo queste dichiarazioni il web si è riempito di teorie e desideri, con i fan che hanno candidato John Williams - il cui ultimo lavoro è stato Indiana Jones e Il quadrante del destino, che in versione bluray esiste anche in un montaggio senza dialoghi interamente incentrato sulla colonna sonora - per tantissimi progetti in uscita, come ad esempio il prossimo film di Star Wars con Rey di Daisy Ridley ma anche la serie tv remake di Harry Potter.

Un capitolo a parte merita però Superman: Legacy di James Gunn: sebbene al momento non ci sia assolutamente nulla di confermato, e ribadiamo che si tratta soltanto di teorie imbastite dai fan, vale la pena sottolineare che James Gunn stesso ha confermato che Superman: Legacy ha già un compositore e che la colonna sonora del film è pronta: l'identità dell'artista non è stata ancora svelata, e molti credono che il nome sia stato tenuto nascosto perché abbastanza importante. Seguendo questo ragionamento il passo successivo è facile: quale nome è più importante di John Williams nel mondo della musica cinematografica? L'autore, del resto, ha già creato l'indimenticabile tema di Superman di Richard Donner, e un ritorno al mondo DC per l'ultima parte della carriera farebbe certamente la gioia dei fan.

Chi sarà il misterioso compositore di Superman: Legacy? Vi terremo aggiornati anche su questo fronte.