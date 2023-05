Superman: Legacy, un membro del cast di Guardiani della Galassia sarà nel film

Tenetevi stretti: nel prossimo film di James Gunn, Superman: Legac, ci saranno volti familiari. A tornare, a quanto pare, sarà un membro (o più membri) del cast di Guardiani della Galassia, e a confermarlo è lo stesso James Gunn.

Prima che la curiosità vi porti a divorare queste parole, premettiamo che i nomi non ci sono. Ovvero, non si sa ancora chi tornerà o meno.

Alla domanda da parte di un fan su Twitter "Ci sarà qualche membro di Guardiani della Galassia in Superman: Legacy?" James Gunn ha risposto prontamente con un secco "Sì". Niente di più, niente di meno. Ma abbastanza per innestare una serie di teorie e anticipazioni da parte dei fan più affezionati.

Finora James Gunn si è aperto sul casting del film, rivelando solamente di avere "diverse scelte incredibili" (in riferimento all'attore che interpreterà il prossimo Superman). Si andrà in una direzione leggermente differente: Gunn sembra essersi deciso a non scegliere una star già affermata nel cinema per il ruolo principale. Preferisce piuttosto uno "sconosciuto". Ad ogni modo, ci saranno altre "star" al suo fianco a bilanciare il tutto.

Secondo voi chi sarà l'attore/attrice/gli attori/attrici di Guardiani della Galassia che torneranno in Superman: Legacy? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione! E per non lasciarvi soli, vi rimandiamo alla lettura della nostra recensione di Guardiani della Galassia vol. 3!