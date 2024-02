Superman: Legacy, una location delle riprese svela la presenza della Hall of Justice?

Dopo la foto di gruppo del cast di Superman: Legacy, è ormai quasi tutto pronto per l'inizio delle riprese del primo film del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran, che uscirà nei cinema l'11 luglio 2025.

In queste ore è stato confermato che le riprese di Superman: Legacy avranno luogo a Cleveland e Cincinnati, in Ohio, vale a dire le 'vere' case di Superman, città che hanno svolto un ruolo fondamentale nella vita dei due artisti che crearono il personaggio ovvero Jerry Siegel e Joe Shuster: la scelta di questa location è dovuta alle agevolazioni sui crediti d'imposta che la produzione ha ricevuto dallo stato dell'Ohio, e girando con il titolo provvisorio di Genesis, Legacy riceverà una detrazione fiscale di 11 milioni di dollari.

Un dettaglio importante che sta già entusiasmando i fan online è che, ovviamente, a Cincinnati si trova la Union Terminal, l'edificio ha fornito ai fumettisti Al Gmuer e Joe Barbera l'ispirazione per il design della Hall of Justice, la cosiddetta Sala della Giustizia, una delle più celebri basi della Justice League, introdotta nel cartone animato Super Friends degli anni '70: grazie alla conferma delle riprese in location a Cincinnati, i fan del DCU sono convinti che Superman: Legacy utilizzerà l'edificio dell'Union Terminal come location per ricreare la Sala della Giustizia.

