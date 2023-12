Superman: Legacy, Kurt Russell sarà il padre di Clark? La star stuzzica i fan

Tra i tanti attori confermati ufficialmente nel cast di Superman: Legacy non è un mistero che mancano ancora diversi ruoli significativi da annunciare, come ad esempio quelli dei genitori di Clark Kent, sia umani che kryptoniani.

Non è dato sapere se la storia concepita dal regista e sceneggiatore James Gunn includerà tutti e quattro i genitori del supereroe, i due biologici del pianeta Krypton Jor-El e Lara Lor-Van e i due adottivi della Terra Jonathan e Martha Kent, ma ovviamente la curiosità dei fan è molto alta, soprattutto dopo che nei film di Zack Snyder il ruolo dei due padri di Superman era andato a due star celeberrime come Russell Crowe e Kevin Costner, senza dimenticare le attrici di Lara e Martha, ovvero Ayelet Zurer e Diana Lane.



Come forse saprete, uno dei nomi più caldi per Jor-El secondo i rumor è Kurt Russell, che tra l'altro ha già interpretato il padre di un supereroe sul grande schermo grazie a Guardiani della Galassia 2, film tra l'altro sempre di James Gunn, nel quale l'amatissimo attore ha vestito i panni di Ego, il padre alieno dello Star Lord di Chris Pratt. A questo proposito, in una nuova intervista Kurt Russell ha rotto il silenzio sui rumor di Superman: Legacy, stuzzicando i fan con la sua dichiarazione: "Sfidare il ruolo che fu di Marlon Brando? Magari, si, sono pronto!", ha detto, riferendosi ovviamente al primo film di Superman di Richard Donner, nel quale Jor-El fu interpretato da Marlon Brando in un famosissimo e costosissimo cameo. "Voglio dire, c'era qualcosa di fantastico nel modo in cui Marlon si guardava intorno nella sua scena, forse per guardare le proprio battute: è semplicemente pazzesco, è una cosa fantastica da guardare! Ma sapete una cosa? Non si sa molto sul conto di Jor-El. Forse esiste una versione che...ma lasciamo stare, io non sono niente. Anzi so che è stato fantastico lavorare con James Gunn, quindi chissà."

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025, restate sintonizzati per tutte le prossime novità.