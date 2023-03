Superman: Legacy, Kevin Smith approva James Gunn: 'Un ca**o di talento'

Alla fine, James Gunn ha deciso di scendere in campo personalmente: il regista di Guardiani della Galassia si occuperà della regia di Superman: Legacy, e tra fan e addetti ai lavori è già alle stelle la curiosità di scoprire in che modo il buon James declinerà uno dei supereroi più iconici della storia della DC e non solo.

A parlarne in queste ultime ore è stato qualcuno il cui nome non manca mai quando il dibattito è incentrato su cinecomic e dintorni: ci riferiamo ovviamente a Kevin Smith, che si è detto assolutamente ottimista per quanto riguarda le possibilità di Gunn di fare un buon lavoro con il film che dovrà far dimenticare Henry Cavill.

"Buon per lui, voglio dire, James è un ca**o di talento. È assolutamente uno dei migliori... E sai, James è noto soprattutto per roba parecchio strana e ora potrà dire la sua su un'icona americana. Sono curioso di scoprire cosa farà. [...] Cerco di immaginare cosa farà James con il personaggio. Penso a tutto il cuore che è riuscito a mettere in Guardiani della Galassia. [...] Non vedo l'ora di scoprire cosa farà con Superman" sono state le sue parole. E voi, condividete quest'entusiasmo? Diteci la vostra nei commenti! Proprio James Gunn, intanto, ha smentito le voci sui casting di Superman: Legacy.