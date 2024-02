Superman: Legacy, James Gunn aveva già svelato la S del costume oltre un anno fa?

In attesa di capire quando vedremo il primo trailer di Superman: Legacy, in queste ore i fan si sono accorti di un dettaglio relativo al logo ufficiale del film di James Gunn, ovvero la famosa 'S' di Superman.

Come saprete, infatti, la scorsa settimana il logo ufficiale di Superman: Legacy è apparso online grazie all'attrice Isabela Merced, interprete di Hawkgirl nel DCU e nel film di Gunn, quando la star lo ha postato sui social durante la riunione per la prima lettura generale del copione del film in vista dell'inizio delle riprese, che partiranno ufficialmente nei prossimi giorni. Molti appassionati hanno ricondotto lo stile del logo, una semplice S ispirata a quella che decora il costume di Superman, al fumetto Kingdom Come, dato che lo stile del font è pressoché identico.

Questa scelta ha sorpreso molti appassionati, considerato che Kingdom Come è un crossover che include una versione molto anziana di Superman e degli altri supereroi DC, dunque teoricamente agli antipodi rispetto alle versioni giovani immaginate da James Gunn per il reboot dell'universo DC, tuttavia, come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, pare che il regista avesse anticipato lo stile del logo di Superman già un anno fa, pubblicandolo direttamente sui social.

Nel frattempo, in attesa di immagini ufficiali, un artista si è divertito ad immaginare quale look avrà il nuovo costume di Superman in base alle informazioni trapelate su Superman: Legacy.