Superman: Legacy, James Gunn svela la data d'uscita e il logo del primo film DCU

A pochi giorni dalla fine degli scioperi di Hollywood, il regista e sceneggiatore James Gunn è comparso sui social per confermare ai fan la data d'uscita di Superman: Legacy, non solo il suo prossimo film dopo l'acclamato Guardiani della Galassia 3 ma anche il primo capitolo del DCU.

Com potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, nonostante gli scioperi Superman: Legacy manterrà la data d'uscita originale fissata per l’11 luglio 2025 e non sarà rinviato: nel condividere la notizia con i suoi follower, James Gunn ha anche svelato lo stile che presumibilmente avrà il logo ufficiale di Superman: Legacy, con i colori tipici del supereroe e un font che richiama quello del fumetto targato DC Comics: "Grazie agli sforzi della nostra talentuosa troupe, che non ha mai perso la fiducia durante gli scioperi più lunghi della storia di Hollywood, e che non ha mai alzato il piede dall'acceleratore continuando ad andare avanti costantemente per creare i personaggi e le scenografie più sorprendenti che abbia mai visto in durante tutta la mia carriera, posso confermare che Superman: Legacy uscirà entro la data di uscita originariamente prevista, l'11 luglio 2025" ha scritto Gunn.

Ricordiamo che al momento il cast di Superman: Legacy include David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio e Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, oltre a Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific, Nathan Fillion nei panni di Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho. Attualmente sono in corso i casting per Lex Luthor, Jimmy Olsen e Perry White, per i quali con la fine degli scioperi potrebbero arrivare presto importanti novità.

Restate sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.