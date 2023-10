Superman: Legacy, James Gunn svela il primo artwork ufficiale! Ecco Mister Terrific

Dopo i fumetti dedicati a Superman: Legacy pubblicati da James Gunn sui social nei giorni scorsi, l'autore è tornato sulla sua pagina ufficiale di Instagram per condividere con i propri follower il primo artwork ufficiale dedicato a Mister Terrific.

Come potete vedere nell'immagine disponibile in calce all'articolo - condivisa originariamente da James Gunn tramite le sue Storie di Instagram - l'artwork mostra ai fan Michael Holt, alias Mr. Terrific, che in Superman: Legacy sarà interpretato dall'attore di X-Men: First Class Edi Gathegi. Gunn non specifica se si tratta di un concept art o di una sorta di primo teaser poster, ma l'immagine ci fornisce un'idea abbastanza accurata del design che il personaggio avrà nel film.

Nei fumetti, Michael Holt è conosciuto come "il terzo uomo più intelligente del mondo". È il secondo eroe a assumere il ruolo di Mister Terrific dopo Terry Sloane e, sebbene non abbia veri superpoteri, le sue sfere T lo rendono invisibile alla tecnologia. Non è dato sapere del tipo di ruolo che Mister Terrific avrà in Superman: Legacy, ma è altamente probabile che James Gunn lo racconterà come uno dei 'super-amici' di Clark Kent/Superman e resta da vedere se faranno parte o meno di un vero e proprio team.

