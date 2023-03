Superman: Legacy, James Gunn stronca il rumor su Logan Lerman: 'Non so neanche chi sia'

Esiste una lista di attori per Superman Legacy, nuovo film scritto e diretto da James Gunn che darà il là alla saga reboot del DC Universe, ma non è dato sapere il nome dell'attore Logan Lerman vi sia stato inserito.

Per lo meno è quello che ha dichiarato in questi minuti l'autore, tornato sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter per screditare l'ennesimo rumor sul casting di Superman Legacy: questa volta, James Gunn ha stroncato sul nascere un'indiscrezione che voleva la star di Percy Jackson e Love & Monsters Logan Lerman in pole position per il ruolo di Clark Kent, e che Come potete vedere voi stessi nel post in calce all'articolo, infatti, il regista di The Suicide Squad e della trilogia di Guardiani della Galassia ha chiarito: "Non vero. Non ho avuto alcuna conversazione con alcun attore a proposito del ruolo. In questo momento stiamo preparando degli elenchi privati e il materiale per le audizioni."

Addirittura, per essere il più chiaro possibile, James Gunn ha svelato di non sapere chi sia Logan Lerman, attirandosi anche una buona dose di commenti negativi. Nel chiarire la situazione, il regista ha scritto: "Ragazzi, non volevo mancare di rispetto all'attore. Non conosco i nomi di molti attori. Ora che ho visto le sue foto, ovviamente l'ho riconosciuto e posso dire che penso che abbia molto talento. Ma non l'ho mai incontrato in vita mia e non abbiamo mai parlato insieme di Superman."

Dunque la telenovela continua, e chissà quanti episodi usciranno ancora prima della data d'uscita di Superman: Legacy, fissata al 11 luglio 2025.