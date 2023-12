Superman: Legacy, James Gunn fa 'spoiler': storyboard, costume e colonna sonora!

Dopo aver negato la presenza di Pom Klementieff nel cast di Superman: Legacy, il regista e sceneggiatore James Gunn ha fatto un gradito regalo di Natale ai fan del nuovo DCU, svelando grosse anticipazioni per quanto riguarda storyboard, costume e colonna sonora.

“Spoiler??!! Beh, probabilmente no", ha scherzato il direttore creativo dei DC Studios, svelando sulla sua pagina del nuovo social network Threads lo storyboard di una scena di Superman: Legacy: lo schizzo a matita, che potete trovare nei commenti, 'mostra' il protagonista Clark Kent interpretato da David Corenswet in un primissimo piano, accompagnato dai movimenti previsti dal regista per la cinepresa: “Disegno costantemente inquadrature e storyboard di Superman Legacy ovunque possa farlo. Eccone uno che ho appena inviato ai miei capi dipartimento per capire come realizzare una cosa di cui stavamo parlando." Quando un fan ha fatto una domanda, chiedendo cosa stesse succedendo nella scena descritta dall'immagine, Gunn ha aggiunto: “La cinepresa si sta spostando indietro con il personaggio. Per me, le frecce complete rappresentano il movimento della cinepresa, mentre le frecce sottili sono il movimento del soggetto”.

Sempre su Threads, Gunn ha anche offerto un aggiornamento sulla situazione attuale del costume di Superman e sulla colonna sonora del film. "Il costume è quasi finito, ma stiamo ancora discutendo su alcuni elementi", ha detto il regista. “Inoltre, gran parte della colonna sonora, forse anche la maggior parte dei temi principali, è già stata scritta”. Curiosamente, però, l'identità del compositore rimane ancora sconosciuta perché non c'è alcun contratto firmato: "Sì, lo so che sembra pazzesco dato che gran parte della colonna sonora è già stata scritta, ma a volte si lavora sule onde dell'ispirazione. Ho scritto la maggior parte di Peacemaker e tutto Creature Commandos prima di firmare il contratto per farle!"

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025. Per altre letture, ecco le ultime novità sul casting di Supergirl in Superman: Legacy.