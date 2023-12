Superman: Legacy, James Gunn spiega: 'Michael Rosenbaum? Ecco perché non sarà Lex Luthor'

Smallville, al netto dell'affetto che milioni di fan provano ancora per lo show, non era certo un prodotto capace di competere con quello che potenzialmente potrebbe essere il Superman: Legacy di James Gunn: nonostante ciò, però, non sono in pochi coloro che speravano che alcuni elementi della serie venissero recuperati.

Elementi come il Lex Luthor di Michael Rosenbaum: all'indomani dell'ufficialità di Nicholas Hoult come villain di Superman: Legacy, infatti, in molti stanno chiedendo a James Gunn come mai non abbia valutato il nome del protagonista di Smallville per concedergli una seconda chance nei panni del personaggio già interpretato nella storica serie TV.

"Voglio bene a Michael, è il mio Lex Luthor preferito ed è un mio grandissimo amico. Ma volevo un Lex che fosse coetaneo di Superman" sono state le parole con cui il regista di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad ha spiegato la sua scelta. Motivazioni, d'altro canto, decisamente comprensibili, soprattutto da parte di chi si è fatto carico del gravoso compito di rinnovare un franchise partendo dalle macerie di ciò che c'era prima.

E voi, cosa ne dite? Pensate che Michael Rosenbaum avrebbe potuto far bene anche nelle vesti di un Lex Luthor cinematografico o preferite che il suo ricordo venga confinato al piccolo schermo? Fatecelo sapere nei commenti! Pare, intanto, che non sarà Sasha Calle la Supergirl di Superman: Legacy.