Superman: Legacy, James Gunn smonta l'indiscrezione su un team di villain

Sono finalmente cominciate a trapelare le prime informazioni su Superman: Legacy e James Gunn sembra aver rotto il muro di silenzio intorno al suo film sull’Uomo d’Acciaio. In un post sul nuovo social Threads, il filmmaker ha risposto a una fan che gli chiedeva quali villain saranno presenti nel film oltre ai membri di The Authority, smentendola.

Dopo aver anticipato che Kryptonite non farà parte della colonna sonora di Superman: Legacy, l’uomo messo a capo del nuovo universo cinematografico DC ha spento le speculazioni a proposito della presenza del team nella sua nuova opera.

La risposta di Gunn sembra piuttosto chiara (“Non ho mai detto che ci sarà The Authority") ma lo stesso ha portato i fan a leggere queste parole in maniera ambigua, immaginando che potrebbero esserci i membri di Stormwatch dai cui resti si formerà The Authority. Naturalmente neanche questa teoria è in alcun modo confermata.

Superman: Legacy è ancora alle fasi iniziali della produzione, ma i passi in avanti cominciano a essere evidenti a tutti. Dopo che sono stati recentemente annunciati i protagonisti di Superman: Legacy, stanno girando voci a proposito di un casting riguardante Lex Luthor, altro cattivo che potrebbe essere presente nel nuovo film di James Gunn.

Non vi resta che rimanere sintonizzati su queste pagine per tutte le nuove informazioni riguardanti Superman: Legacy, programmato per il 2025 e ormai davvero in rampa di lancio per quanto riguardi i lavori.