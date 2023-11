Superman: Legacy, James Gunn smentisce anche il ruolo di Michael Rooker

Terminati gli scioperi, James Gunn modella il nuovo cast di Superman: Legacy. Mentre il nome di Nicholas Hoult viene associato a Lex Luthor nel riavvio del DCU il toto-nomi va avanti tra ufficialità e smentite.

I rumor, quando si parla di un cast che diventerà iconico come quello del film che sancisce il debutto del nuovo Superman, sono all'ordine del giorno e gli occhi puntavano su Michael Rooker nei panni di Sam Lane in Superman: Legacy. La star di Guardiani della Galassia, trilogia firmata proprio dal nuovo co-Ceo dei DC Studios, però non passerà da un universo di eroi a un altro: proprio James Gunn ha smentito le voci che vedevano Rooker come il generale Lane, padre dell'amatissima Lois Lane che verrà interpretata da Rachel Brosnahan. Un utente su Threads, infatti, gli ha chiesto se i rumor fossero veritieri e il direttore creativo dei DC Studios ha semplicemente negato tutto. Rimane ancora senza volto, dunque, il ruolo di Sam Lane.

Al momento, il cast ufficiale di Superman: Legacy è composto oltre che da Corenswet, Brosnahan e Hoult anche da Skyler Gisondo come Jimmy Olsen, Sara Sampaio nei panni di Eve Teschmacher, María Gabriela de Faría nei panni di Angela Spica/The Engineer e Anthony Carrigan nei panni di Rex Mason/Metamorpho.

Un nuovo inizio per Gunn che con Superman: Legacy farà il primo importante passo verso un'era di nuovi supereroi DC e pian piano possiamo immaginare David Corenswet nel tanto atteso nuovo costume di Superman.