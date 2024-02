Superman: Legacy, James Gunn scherza sulla testa pelata di Nicholas Hoult per Lex Luthor

Il 2025 sarà l'anno del DC Universe nuovo di zecca creato da James Gunn e Peter Safran. Il titolo più atteso è senza dubbio Superman: Legacy, che vedrà Nicholas Hoult interpretare Lex Luthor, rivale storico dell'Uomo d'Acciaio. Un personaggio completamente calvo e un look che ha permesso a Gunn di ironizzare su Hoult.

Interpellato su Threads in merito al personaggio della star di Mad Max: Fury Road, il regista ha risposto ad una domanda specifica:"Raderete personalmente la testa di Nicholas Hoult?" ha chiesto un utente. Divertita la risposta di James Gunn:"No, perché non vogliamo che sia conosciuto come il 'Lex con la testa sanguinante'". In passato Nicholas Hoult finì in tendenza su X dopo aver perso il ruolo di Superman nel film di Gunn, salvo poi ottenere il ruolo del suo principale nemico.



In passato Lex Luthor è stato interpretato da attori molto importanti come Gene Hackman in Superman (1978) e Superman II (1980) e recentemente da Jesse Eisenberg in Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) e in Justice League (2017).

Jesse Eisenberg ha fornito un consiglio a Nicholas Hoult per il lavoro su Lex Luthor:"Gli consiglio di non guardarmi. Quando interpreti un ruolo ti ci senti connesso. Non c'è modo di evitarlo. Ogni volta che fai qualcosa, anche se è un film di Hollywood, ti connetti".



A dicembre, James Gunn confermò Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor:"Sì, finalmente posso rispondere. Nicholas Hoult sarà Lex Luthor in Superman: Legacy e non potrei essere più felice. Siamo usciti a cena ieri sera per festeggiare e discutere di come possiamo creare un Lex che sarà diverso da tutto ciò che avete visto prima, e che non dimenticherete mai".