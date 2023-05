Superman: Legacy, James Gunn contro i rumor: 'Sono sommerso dalle stron*ate'

Non è un periodo semplice per James Gunn: essere a capo di qualcosa come il DC Universe implica l'avere a che fare con rumor su rumor da smentire ora dopo ora, e il regista di The Suicide Squad e Guardiani della Galassia sembra effettivamente averne abbastanza, almeno stando alle sue ultime esternazioni.

Mentre in giro si parla della possibile presenza di un altro supereroe DC in Superman: Legacy, infatti, il buon James entra a gamba tesa sui generatori di rumor a orario continuato smentendo, senza scendere ulteriormente nel dettaglio, qualunque voce che non venga messa in circolazione da Gunn stesso o dal suo collega Peter Safran.

"Sono sommerso dalle stron*ate. Ribadirò semplicemente ancora una volta la solita regola del non credere a nulla che non venga da me o da Peter. Ma, a meno che non si tratti di qualcosa di particolarmente importante, smetterò di smentire rumor (mi dispiace, so che è una delle tradizioni a cui tengo di più" si legge in uno degli ultimi tweet dell'uomo chiamato a risollevare le sorti della DC cinematografica.

Insomma, meglio non star qui ad attendere ulteriori smentite di questo o quel rumor da parte di Gunn: se non è il buon James a parlare, al 99% si tratterà di frottole! Chiaro il concetto? Voci di corridoio a parte, intanto, una fan-art ha immaginato Nicholas Hoult come Lex Luthor di Superman: Legacy.