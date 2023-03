Superman: Legacy, sarà James Gunn il regista del nuovo film DC Universe!

Tempo di cominciare a fare sul serio per il DC Universe: dopo aver annunciato i film e le serie in uscita nei prossimi anni, per James Gunn e Peter Safran è il momento di cominciare a parlare di nomi e dettagli concreti... Talvolta facendosi coinvolgere anche in prima persona, come nel caso di Superman: Legacy!

Dopo aver smentito le ultime voci sui casting di Superman: Legacy, infatti, il regista di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad ha deciso di scendere in campo personalmente, annunciando di volersi occupare della regia del film che vedrà il tanto atteso esordio del nuovo Clark Kent targato DC Universe.

"Sì, sarò io a dirigere Superman: Legacy, che uscirà l'11 luglio del 2025. Mio fratello Matt mi ha detto che quando ha letto la data d'uscita è scoppiato a piangere. Gli ho chiesto perché. "Perché è il compleanno di papà". Davvero, non avevo realizzato" si legge nel post pubblicato da Gunn stesso sul suo profilo Twitter, nel quale il regista ci svela quindi anche la data d'uscita del film.

Il Clark Kent che incontreremo in questo suo debutto nel DC Universe, stando a quanto leggiamo, sarà ancora giovane e inesperto: un indizio, chiaramente, per orientarsi per quanto riguarda gli attori papabili per il ruolo. E voi, siete contenti di ritrovare James Gunn alla regia? Diteci la vostra nei commenti! Jack Black, intanto, si è ufficialmente proposto come protagonista di Superman: Legacy.