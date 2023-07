Superman: Legacy, James Gunn: 'Personaggi funzionali alla storia, non ai prossimi film'

Le notizie a proposito di Superman: Legacy cominciano a farsi sempre più interessanti e definitive rispetto a quello che sarà il film di James Gunn. Intanto, il filmmaker, sempre molto attivo sui social, ha spiegato che la scelta di inserire altri eroi nel prodotto sull’Uomo d’Acciaio non è legata all’intenzione di spingere altri film del DCU.

Dopo aver assicurato i fan che Superman: Legacy arriverà tra due anni esatti, James Gunn ha avuto il suo bel da fare per spiegare su Threads che la scelta di aggiungere al cast dei personaggi del film altri eroi non è legata in alcun modo al bisogno di cominciare a lanciare questi per eventuali altre opere del suo nascente DCU.

Queste le parole di Gunn in merito: “Non ho mai usato un film per tirare su un altro film. I personaggi sono lì per aiutare a raccontare meglio la storia di Superman, non per costruire progetti separati nel franchise. Superman e Lois sono i grandi protagonisti”.

Le parole del regista sono chiaramente un tentativo di difendere il proprio lavoro ma, probabilmente, allo stesso tempo sembrano un richiamo al modo di lavorare sia della Marvel per il suo Marvel Cinematic Universe sia della DC per quello che è stato l’Extendend Universe ormai superato.

In attesa di scoprire quali altri attori e quali altri personaggi entreranno a far parte del film di James Gunn, e in particolare a quale sarà il villain principale, vi lasciamo a un’analisi a proposito del casting per Clark Kent e Lois Lane in Superman: Legacy.