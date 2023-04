Superman: Legacy, James Gunn pubblica la sceneggiatura sui social: 'Superman Anniversary'

Il 18 aprile del 1938 veniva pubblicato il primo fumetto dedicato a Superman, e per festeggiare sui social il cosiddetto Superman Anniversary Day il regista e sceneggiatore James Gunn ha mostrato ai fan la prima pagina della sceneggiatura di Superman: Legacy.

Chiaramente si tratta solo del fronte del copione, che quindi non rivela alcuna informazione aggiuntiva sul film, dato che le uniche parole leggibili sono quelle che compongono il titolo ufficiale del progetto - Superman: Legacy - e il nome dell'autore, James Gunn appunto. Un aggiornamento sull'attesissimo mai, casomai, arriva dalla didascalia di accompagnamento al post, nella quale il regista scrive: "Sono onorato di far parte dell'eredità [il titolo originale del film, 'Legacy', significa 'eredità', ndr]. E quale giorno migliore del Superman Anniversary Day per immergersi completamente nella pre-produzione di Superman: Legacy? Costumi, scenografie e molto altro ora sono disponibili e funzionanti".

Insomma, a quanto pare i lavori su Superman: Legacy procedono rapidi in vista della data d'uscita, fissata all'11 luglio 2025: purtroppo è ancora troppo presto per l'annuncio del cast, e chi da questo punto di vista si aspettava qualche informazione in più proprio durante i festeggiamenti del Superman Anniversary Day dovrà accontentarsi di sapere che il nuovo costume dell'Uomo d'acciaio è già stato scelto...anche se a porte chiuse, per ora. Ricordiamo che Superman: Legacy, scritto e diretto da James Gunn, sarà il primo film del nuovo DCU e seguirà le avventure di un Clark Kent alle prime armi ma già attivo a Metropolis come Superman in un mondo pieno di supereroi, meraviglie e pericoli.



Nei giorni scorsi lo stesso James Gunn ha svelato che il DCU inizierà ufficialmente con Creature Commandos, serie tv animata spin-off di The Suicide Squad in arrivo nel 2024 sulla piattaforma Max.