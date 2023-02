Superman: Legacy, James Gunn prova a fare chiarezza: 'Esiste da prima di Black Adam'

I casting per il nuovo DC saranno annunciati entro i prossimi sei mesi, ma nell'attesa c'è ancora molto di cui discutere: lo sa bene James Gunn, che quasi quotidianamente sta cercando attraverso i social di 'ripulire' la gran confusione editoriale venutasi a creare in casa Warner Bros.

Come potete vedere nei due post pubblicati su Twitter in queste ore, ad esempio, James Gunn ha provato a fare chiarezza sulle tempistiche di Superman: Legacy, che a quanto pare era già in sviluppo in casa Warner Bros prima che a lui e a Peter Safran fu proposto di assumere la guida dei DC Studios. Nel tweet, tramite il quale il regista e produttore ha risposto ad un fan che cercava delucidazioni proprio in merito a questo argomento, Gunn ha spiegato di aver lavorato alla sceneggiatura di Superman: Legacy per più di sei mesi, il che significa che il nuovo film di Superman era in lavorazione prima dell'uscita di Black Adam, che aveva incluso un cameo del Superman di Henry Cavill aggiunto all'ultimo minuto.

Superman: Legacy è stato annunciato durante la recente presentazione della line up del DC Universe, con la conferma che il ruolo di Clark Kent verrà affidato ad un nuovo attore, tagliando definitivamente fuori Henry Cavill. Il film seguirà un Clark Kent ancora giovane ma già attivo a Metropolis nei panni di Superman: la sceneggiatura è firmata da James Gunn, con il co-presidente dei DC Studios Peter Safran che spera che lo stesso Gunn possa decidere di dirigere. Attualmente, comunque, non è ancora stato annunciato il nome del regista che guiderà il progetto.

Superman: Legacy uscirà a luglio 2025. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.