Superman: Legacy, James Gunn promette novità sul cast a breve! Arriva Lex Luthor?

Dopo la fine dello sciopero degli attori SAG-AFTRA i vari studios hanno ripreso nuovamente con i casting per le varie produzioni in cantiere, e così ha fatto anche DC Studios, con María Gabriela de Faría scelta per il ruolo di The Engineer in Superman: Legacy. Ora James Gunn ammette che potrebbero esserci altre novità a breve.

"Beh, stiamo finendo i personaggi da annunciare. Ma presto ce ne saranno un altro paio" ha risposto il regista ad una domanda in merito al casting su Instagram.



Come di consueto, Gunn ha usato l'ironia per smorzare la presunta paura dei fan di ritrovarsi un cast di Superman: Legacy eccessivamente nutrito:"Non capisco questa paura" ha dichiarato il regista "Ci sono meno personaggi che in 40 anni vergine. Pensavi che Steve Carell avesse abbastanza spazio?". Vi convincono i casting di Clark Kent e Lois Lane per il film di Gunn?



Superman: Legacy racconta la storia del percorso di Superman per conciliare le sue origini kryptoniane con la sua educazione umana come Clark Kent a Smallville, in Kansas.

"Siamo onorati di essere gli amministratori di questi personaggi DC che amiamo fin da quando eravamo bambini. Non vediamo l'ora di collaborare con gli sceneggiatori, i registi e gli attori più talentuosi del mondo per creare un universo integrato e multistrato che consenta comunque l'espressione individuale degli artisti coinvolti" avevano dichiarato Gunn e Safran all'annuncio della nascita del DC Universe.



