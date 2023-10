Superman: Legacy, James Gunn promette nuovi annunci del cast: chi manca all'appello?

Dopo aver promesso nuovi annunci in arrivo per il Capitolo 1 del DCU, il regista e sceneggiatore James Gunn, direttore creativo del nuovo franchise nonché co-ceo dei DC Studios, ha anticipato anche nuovi aggiornamenti per il cast di Superman: Legacy.

Poiché le trattative tra il sindacato degli attori SAG-AFTRA e gli studios sembrano procedere senza intoppi (sono attualmente in corso, anche durante il week-end) e la speranza è che l'ultimo sciopero di Hollywood ancora attivo possa terminare nei prossimi giorni, i film e le serie tv attualmente in sviluppo si stanno preparano ad annunciare i propri cast completi. Dopo la conferma, da parte di Matt Shakman, che i Marvel Studios hanno scelto il cast di Fantastici 4, e che gli attori protagonisti saranno svelati non appena lo sciopero SAG-AFTRA sarà dichiarato concluso, tramite un post su Threads anche James Gunn ha annunciato che Superman: Legacy ha trovato nuovi membri del cast e che i loro nomi saranno rivelati quando Hollywood sarà tornata a pieno regime.

Ricordiamo che, dopo l'annunci di David Corenswet nel ruolo di Superman, Rachel Brosnahan in quello di Lois Lane e la conferma dell'esordio nel DCU di Hawkgirl (Isabela Merced), Mister Terrific (Edi Gathegi), Lanterna Verde/Guy Gardner (Nathan Fillion) e Metamorpho (Anthony Carrigan), Superman: Legacy ha ancora molti personaggi/attori da svelare: i primi a venire in mente, pensando ai fumetti DC Comics, sono ovviamente Jimmy Olsen e il capo del Daily Planet Perry White, ma anche l'arcinemico di Clark Kent Lex Luthor oppure i genitori del protagonista, sia umani che kryptoniani: a questo proposito, secondo gli ultimi rumor Jor-El in Superman: Legacy potrebbe essere interpretato da Kurt Russell, attore che ha già lavorato con James Gunn in Guardiani della Galassia 2 (nel quale, curiosamente, ha interpretato Ego, il padre del protagonista Peter Quill).

Rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.