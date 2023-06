Superman: Legacy, James Gunn parla del casting: 'Stiamo restringendo il cerchio'

In una nuova, lunga intervista con Deadline per rivivere tutta la sua carriera, passata e futura, il regista e neo-presidente dei DC Studios James Gunn ha avuto modo di commentare anche uno degli argomenti più caldi del momento a Hollywood, ovvero il casting di Superman: Legacy.

Il film, previsto per luglio 2025, sarà il primo capitolo cinematografico del nuovo DCU, e introdurrà un nuovo Clark Kent nella lunga storia del franchise dedicato all'Uomo d'Acciaio. Mentre molti si aspettano un annuncio ufficiale nella cornice del prossimo San Diego Comic-Con, James Gunn ha confermato in queste ore che la produzione sta stringendo il cerchio sul cast di Superman: Legacy:

"Ora che abbiamo fatto un sacco di audizioni, stiamo restringendo il cerchio. Ma non abbiamo ancora finito. A proposito di questo - si sentono un sacco di storie e si leggono un sacco di cose sui nostri provini, e non tutto ciò che leggete è vero. Anzi, alcune cose sono completamente false. E non sto dando la colpa ai giornalisti, i giornalisti devono fare quello che devono fare, questo è il loro lavoro, stanno ovviamente cercando di ottenere degli scoop. Magari scoprono alcune cose dalle agenzie, ma ecco il problema: a volte le agenzie vogliono pompare le cose per fare pubblicità ai propri clienti, quindi al giornalista arrivano informazioni totalmente inventate. E' una situazione difficile, me ne rendo conto. La verità è che mi piace considerare i provini come una cosa privata, tra me e gli attori."

Tra i nomi più caldi circolati nei giorni scorsi per Clark Kent ricordiamo Nicholas Hoult, David Corenswet, Tom Brittney e Pierson Fodé, mentre per il ruolo di Lois Lane vanno citate Rachel Brosnahan, Emma Mackey, Phoebe Dyvenor e Mary Mouser. Voi chi scegliereste? Ditecelo nei commenti.

Per altre letture, secondo i rumor Superman: Legacy introdurrà The Authority nel nuovo mondo DCU.