Superman: Legacy, James Gunn ingaggia un altro pezzo di Guardiani della Galassia!

Negli ultimi mesi le notizie che riguardano Superman: Legacy stanno diventando via via sempre più numerose. Indubbiamente tutte queste non possono che far piacere agli appassionati curiosi di conoscere ogni aspetto di quello che sarà il nuovo iniziatore di un universo che, ci auguriamo, possa avere più fortuna del precedente nelle sale.

Ecco quindi che dopo i rumor che vorrebbero Batman in Superman: Legacy, si ha invece avuto modo di conoscere, questa volta ufficialmente, il nome di colui che sarà destinato ad occuparsi di uno degli aspetti più importanti della nuova pellicola diretta da James Gunn, ossia la musica.

Il celebre regista ha infatti annunciato sulla piattaforma Threads che a lavorare alla colonna sonora del film sarà John Murphy, che già aveva lavorato assieme a lui per Guardiani della Galassia Vol. 3.

Nel post pubblicato dal cineasta si può leggere: "Sono felice di annunciare che il mio fedele collaboratore John Murphy si occuperà di Superman: Legacy. Si tratta di una delle prime persone che ho chiamato quando ho completato la sceneggiatura perché sapevo quanto sarebbe stato importante il suo contributo per il progetto. Da allora John sta lavorando costantemente, ha creato ore ed ore di musica che utilizzeremo per il montaggio".

Voi che ne pensate? Vi convince? In attesa di saperne di più ecco la nostra recensione di Aquaman e Il Regno Perduto.