Superman: Legacy, James Gunn e i fumetti sui social: c'è qualche indizio per il film?

Dopo aver svelato sui social uno dei fumetti DC Comics che ha maggiormente ispirato il suo Superman: Legacy, il regista e sceneggiatore James Gunn ci ha evidentemente preso gusto ed è tornato su Instagram con un carico di oltre 30 nuovi albi.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, l'autore - e direttore creativo del nuovo DCU, la saga reboot del DCEU che partirà al cinema proprio con il nuovo film dell'Uomo d'acciaio - ha condiviso sul suo profilo Instagram le foto degli uffici del dipartimento artistico di Superman: Legacy, che a quanto pare sono stati recentemente abbelliti con una serie di copertine dei fumetti di Superman affissi alle pareti.

Dalle foto si contano 35 copertine di Superman in totale, e anche se è ovviamente impossibile valutare quali di questi albi, se ce ne sono, hanno influenzato la trama del prossimo reboot, le immagini potrebbero comunque dare ai fan un'idea della direzione in cui James Gunn sta andando con Superman per il nuovo film: le copertine infatti abbracciano più epoche e archi narrativi, compresi quelli delle prime serie di Action Comics, DC Universe Rebirth e tanto altro ancora. Presentano anche personaggi secondari come Lois Lane, Jimmy Olsen, Krypto (che i rumor anticipano essere in Superman: Legacy) e, forse la cosa più intrigante, anche la Supergirl di Tom King, il cui fumetto sarà adattato nel film Supergirl: Woman of Tomorrow, uno dei titoli della line-up iniziale del DCU.

