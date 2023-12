Superman: Legacy, James Gunn frena: 'Non ho parlato con Kurt Russell'

Negli anni sono stati diversi gli attori che hanno interpretato il padre del piccolo Kal-El, volti del grande cinema come Marlon Brando, Russell Crowe e non solo hanno portato in scena una figura che ha un ruolo cruciale nella nascita dell'uomo d'acciaio. Tuttavia, ad ora ci si chiede chi avrà l'onore di questa parte in Superman: Legacy.

Ecco quindi che, nel mentre che ci chiediamo se sapevate che non ci sarà un reboot di Smallville, le voci dietro all'attore che potrebbe essere scelto per il ruolo di Jor-El nella nuova pellicola di James Gunn si sono fatte sempre più insistenti, in particolare su un volto ben preciso.

Stiamo parlando di Kurt Russell, il quale è già stato Ego, padre di Peter Quill in Guardiani della Galassia Vol. 2, ma ci sarà davvero la possibilità di rivederlo in vesti simili in futuro? Sulla questione è intervenuto di recente lo stesso regista, il quale però ha probabilmente delle brutte sorprese in serbo per tutti coloro che ci hanno anche solo provato a sperare.

Rispondendo ad un fan su Threads Gunn ha infatti dichiarato: "Adoro lavorare con Kurt, credo sia una persona molto divertente e di talento. Ma no, di questa possibilità non si è mai parlato. Oltretutto non sono sicuro che lo vedrei bene come il padre di questo neonato".

Voi che ne pensate? Siete curiosi di vedere Superman: Legacy? Se ve la foste persa, ecco la nostra recensione di Man of Steel.