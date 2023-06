Superman: Legacy, James Gunn è entusiasta del casting: 'Sono sbalordito dagli attori'

James Gunn approda su un nuovo social network e apre ancora una volta una finestra sul proprio lavoro per informare i fan degli ultimi sviluppi in tal senso. In un post su Bluesky, il regista della trilogia dei Guardiani della Galassia ha raccontato gli ultimi aggiornamenti sul casting degli attori che prenderanno parte a Superman: Legacy.

Dopo aver rassicurato tutti che per quanto riguardi Superman: Legacy si stia restringendo il cerchio dei possibili interpreti, James Gunn è tornato a parlare della cosa spiegando come sia assolutamente soddisfatto di quanto stia emergendo dalle selezioni.

Il regista ha prima confermato su Twitter di essere presente sulla nuova rete sociale, per poi postare l’aggiornamento sulla pagina del nuovo network decentralizzato, dimostrandosi entusiasta: “Sono sbalordito da alcuni di questi attori, tra i migliori che abbia mai visto o con cui abbia mai lavorato”.

L’uscita di Superman:Legacy è programmata per l’11 luglio 2025 e dovrebbe essere uno dei primi film del nuovo universo cinematografico DC progettato da Gunn e Peter Safran. Il film racconterà la storia del tentativo di Superman di riconciliare le sue due identità continuando a rappresentare l’incarnazione della giustizia in un mondo sempre più difficile.

In attesa di capire cosa avrà in serbo James Gunn per il suo Superman e, per estensione, per il primo capitolo del nuovo DCU, Gods and Monsters, vi lasciamo alle dichiarazioni di James Gunn a proposito dei suoi villain preferiti.