Superman: Legacy, James Gunn:'Ecco i miei villain preferiti e sottovalutati'

James Gunn ha risposto ad una domanda su Twitter sui supercriminali preferiti che il regista ritiene essere sottovalutati e che potrebbero farsi strada all'interno del nuovo DC Universe che il regista di Suicide Squad sta creando insieme a Peter Safran. Ma quali sono i villain preferiti da Gunn ritenuti penalizzati?

Sono Parassita, che consuma energia e potere, la maledetta Silver Banshee, Ultra-Humanite, uno scienziato pazzo che ha trapiantato il suo cervello in altri corpi, inclusa una scimmia albina mutata, e la demoniaca ladra di anime Lady Blaze. Quanti di questi villain conoscete?



Secondo quanto riportano i media, il reboot di Superman - con Henry Cavill allontanato dal progetto perché non ritenuto idoneo - vedrà il recasting di Lex Luthor, storica nemesi di Clark Kent.

Ecco la descrizione ufficiale di Superman: Legacy:"Il film racconta la storia del percorso di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana in Clark Kent di Smallville, Kansas. È l'incarnazione della verità, della giustizia e dello stile americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza antiquata".



Siete pronti a tornare nell'universo di Superman con il primo progetto del nuovo corso DC di James Gunn e Peter Safran?

Dopo aver diretto l'ultimo capitolo cinematografico della trilogia di Guardiani della Galassia, ora James Gunn è pronto a sbarcare definitivamente nel mondo rivale e contrapposto a quello Marvel.