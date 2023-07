Superman: Legacy, James Gunn delude i fan: Kryptonite non sarà nella colonna sonora

La musica ha sempre rappresentato un elemento importantissimi nei film di James Gunn (Guardiani della Galassia docet, ma anche The Suicide Squad non è da meno): è lecito dunque attendersi una soundtrack di tutto rispetto anche per questo Superman: Legacy, ma un preciso desiderio dei fan sembra destinato a restare insoddisfatto.

Il film che non sarà l'ennesima origin story di Clark Kent non includerà infatti Kryptonite dei 3 Doors Down, brano che, per ovvi motivi, era stato indicato da più di un fan come perfetto per fare da sfondo alle prime avventure del Superman di David Corenswet: a infrangere i nostri sogni, però, ci ha pensato lo stesso James Gunn.

"No, non succederà" è stata la perentoria risposta del regista a chi gli chiedeva sui social lumi sulla possibilità che il pezzo uscito nel 2000 venisse inserito nella soundtrack del film a cui spetterà l'arduo compito di dare effettivamente il via a un DC Universe che certo non può vedere nel flop di The Flash il proprio punto di (ri)partenza.

Meglio rassegnarsi, insomma: il buon James non sembra intenzionato a cedere a strizzatine d'occhio così prevedibili... Al netto di sorprese dell'ultimo secondo, chiaramente! Musica a parte, intanto, le fan-art già immaginano David Corenswet e Rachel Brosnahan come nuovi Clark e Lois.