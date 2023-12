Superman: Legacy, anche James Gunn ha confermato la data di inizio riprese!

L'arrivo alla DC di James Gunn ha alzato in maniera improvvisa le aspettative di tutti, in particolare riguardo il prossimo film sull'uomo d'acciaio, Superman: Legacy. Il produttore, regista e CEO del DC Universe ha reso nota la data d'inizio delle riprese del film confermando l'avanzare dei lavori.

Dopo che è trapelata la data d'uscita dell'inizio delle riprese di Superman: Legacy, anche il regista ha tenuto a confermare la notizia arrivata al grande pubblico grazie al lavoro di alcuni insider. Gunn ha infatti confermato che la pellicola è stata in pre-produzione durante il difficilissimo periodo dello sciopero e che, finalmente, avrà il suo primo ciak a marzo 2024. Il fantomatico 4 marzo che era trapelato, insomma, si è confermato essere una indicazione molto utile per i fan che hanno dovuto aspettare solo poche ore prima di avere una effettiva conferma ufficiale.

Il regista ha sfruttato il nuovo social Threads per rispondere ai rumor trapelati riguardo la trama del film e la data di inizio riprese. "Non sono sicuro da dove provenga questa trama. Non l'ho scritta io. Ha elementi di verità (ovviamente basati su cose che ho detto in passato). Ma non descriverei la trama in questo modo, e non definirei Clark un cucciolo di reporter. È un reporter di trent'anni" ha dichiarato il regista correggendo quelli che sono alcuni errori delle indiscrezioni trapelate online.

Per il nuovo film di Superman James Gunn avrebbe detto no ad una tecnologia super all'avanguardia. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!