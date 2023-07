Superman: Legacy, James Gunn conferma che non includerà l'infanzia dell'uomo d'acciaio

Dopo l'annuncio che David Corenswet e Rachel Brosnahan reciteranno in Superman: Legacy nei panni di Clark Kent e Lois Lane, il regista James Gunn svela un altro dettaglio sull'attesissima pellicola DC: il film non includerà l'infanzia dell'uomo d'acciaio.

"Penso che al cinema abbiamo assistito già ampiamente alle sue origini" ha dichiarato Gunn in un post su Twitter quando l'utente Eric Metelka gli ha proposto di adattare All-Star Superman; in particolare, la sua idea era di avvalersi delle prime due pagine dell'opera.

Inoltre, ha anticipato che lo sviluppo della colonna sonora è già iniziata. Tutto è iniziato dall'utente Ryan Randolph, che ha chiesto a Gunn: "Hai idea di quale direzione prenderanno le musiche di Superman Legacy? Mi aspetto un tema epico". Al che, questa è stata la risposta del regista: "Ho più di un'idea al riguardo, perché stiamo, come al solito, già sviluppando la colonna sonora e intraprendendo un percorso unico". Da parte sua, l'account Home of DCU ribadisce la centralità di quest'ultimo concetto. Quali sorprese ci riserverà la nuova pellicola DC?

Stando alla sinossi ufficiale, "Superman: Legacy racconta la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana attraverso la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. È l'incoronazione della verità, della giustizia e del modello americano, guidato dalla gentilezza più autentica in un mondo che vede una caratteristica simile come antiquata".

La produzione del film dovrebbe cominciare nei primi mesi del 2024, mentre la data d'uscita programmata coincide con l'11 luglio 2025. Nella (lunga) attesa, una domanda sorge spontanea: chi è David Corenswet di Superman: Legacy?