Superman Legacy, James Gunn chiarisce l'addio di Henry Cavill: 'Non sarà un Clark giovane'

Il regista e sceneggiatore (nonché neo co-presidente dei DC Studios) James Gunn ha fornito nuovi dettagli sull'attesissimo Superman: Legacy, primo film del DCU, chiarendo la confusione dei fan dopo l'addio di Henry Cavill dal ruolo dell'Uomo d'acciaio.

Rispondendo ad un fan sul nuovo social network di Meta Threads, l'autore ha scritto: "L'intenzione non è mai stata quella di fare un film su un 'giovane Superman', ma solo un nuovo film di Superman". A confondere i fan sulla necessità di un recasting del personaggio e la convocazione di un nuovo attore al posto di Henry Cavill è stata la scena post-credit di Black Adam, che ha visto la star di Batman v Superman e Justice League tornare ad interpretare un'ultima volta il supereroe. James Gunn ha specificato: "Nelle sue fasi iniziali, la nostra storia si concentrerà su una parte precedente della vita di Superman, quindi per questo motivo il personaggio non poteva essere interpretato da Henry Cavill".

Come sapete, il Superman del DCU sarà interpretato da David Corenswet, scelto da James Gunn per interpretare la nuova incarnazione di Clark Kent a partire da Superman: Legacy, film che vedrà anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane. Inoltre, il cast includerà Nathan Fillion nei panni di Green Lantern Guy Gardner, Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific e Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, con la storia che avrà luogo in un mondo già popolato di supereroi e nel quale Clark Kent agisce come Superman (o viceversa) da diverso tempo.

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025. Nelle scorse ore, James Gunn ha anche precisato che no, l'attore porno Johnny Sins non sarà Lex Luthor.