Superman: Legacy, James Gunn contro il 'cameo porno': cosa vuol dire?

Il regista e direttore creativo dei DC Studios James Gunn si è detto contro la pratica del 'cameo porno', l'abbuffata casuale di citazioni, riferimenti e apparizioni di personaggi che condannano le storie di film di supereroi: una pratica che, a suo dire, Superman: Legacy eviterà ad ogni costo.

In un recente post fatto sul social network Threads, l'autore ha affermato che i cameo di film di fumetti inseriti senza senso danneggiano l'intero genere e ha anticipato che il DCU non utilizzerà questa soluzione, dando peso all'apparizione di ciascun personaggio: "Io lo chiamo 'il porno del cameo' ed è stato uno degli elementi peggiori dei recenti film di supereroi", ha scritto Gunn. "Se un personaggio è nel film, deve avere un motivo per essere lì a livello narrativo." Gunn ha aggiunto: “Non me la sto prendendo con i veri cameo – che sia una citazione o un momento, un cosiddetto easter-egg. Ciò che mi dà fastidio è quando alterano una storia per inserire personaggi che non c'entrano: non sono lì perché la storia lo richiede, ma per qualche altra ragione."

Parole che certamente attireranno l'attenzione e faranno discutere, considerato che Superman: Legacy avrà una marea di personaggi del mondo DC come Metamorpho (Anthony Carrigan), Mister Terrific (Edi Gathegi), Lanterna Verde (Nathan Fillon), Hawkgirl (Isabela Mercad) e tanti altri, inclusa la nuova Supergirl a sentire i rumor. Certamente i fan (e i detrattori) attenderanno al varco James Gunn, che dovrà mantenere la parola e dare un peso narrativo a tutti questi personaggi, ma l'autore ha sottolineato che sta costruendo un universo e non semplicemente inserendo tutti questi supereroi solo per il gusto di farlo.

Superman: Legacy uscirà nelle sale l’11 luglio 2025 per Warner Bros.