Superman: Legacy, James Gunn assume il team VFX candidato all'Oscar per Guardiani 3

I Marvel Studios sono stati nominati agli Oscar 2023 con Guardiani della Galassia 3, ultimo film di James Gunn candidato nella categoria dei migliori effetti speciali, e il regista ha festeggiato sui social annunciando anche una piccola grande sorpresa in vista di Superman: Legacy.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, James Gunn in queste ore è comparso su Instagram per congratularsi con la sua troupe VFX - composta dal supervisore degli effetti visivi della produzione e tre volte candidato agli Oscar Stephane Ceretti, il quattro volte candidato Guy Williams e il neo-candidato Theo Bialek - e per annunciare che "quasi tutti" gli artisti nominati all'Oscar per Guardiani della Galassia Vol. 3 torneranno per il suo prossimo film, Superman: Legacy dei DC Studios.

"La nostra squadra di VFX ha lavorato instancabilmente per creare personaggi fotorealistici e mondi incredibili. Il mondo si è innamorato di Lylla, Floor e Teefs - per non parlare di Rocket e Groot - grazie a loro", ha condiviso Gunn. "Il pubblico è rimasto intrappolato nei mondi di Guardiani della Galassia grazie alla loro straordinaria collaborazione con il nostro dipartimento di scenografia. Hanno già conquistato il mio cuore, ed è per questo che li porterò quasi tutti in Superman Legacy."

Gli altri candidati all'Oscar 2024 per i migliori effetti speciali, oltre a Guardiani della Galassia Vol. 3, sono Mission: Impossible – Dead Reckoning, The Creator, Godzilla Minus One e Napoleon. Per altri contenuti, scoprite le prime indiscrezioni sul costume di Superman: Legacy.