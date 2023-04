Superman: Legacy, James Gunn si apre sul casting: 'Abbiamo diverse scelte incredibili'

Mentre sul web è spuntata la possibile data di inizio di riprese di Superman: Legacy, il regista e sceneggiatore James Gunn, nuovo leader dei DC Studios insieme al produttore Peter Safran, ha commentato per la prima volta i casting per il film, attualmente in corso.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, mentre svolgeva una delle sue attività preferite, ovvero rispondere ai fan e ai followers sul social network Twitter, Gunn si è imbattuto in una domanda molto specifica da parte di un utente della piattaforma: "C'è qualcuno che finora si è distinto nel casting per Superman? Non c'è bisogno che fai nomi, ti voglio bene James!". La risposta di James Gunn dovrebbe far ben sperare gli appassionati DC: "Sì, abbiamo diverse scelte incredibili. Sono davvero molto eccitato e anche sollevato."

Gunn non ha menzionato alcun attore, ovviamente, ma in precedenza il regista aveva già fornito una sorta di identikit per il nuovo Superman: sappiamo infatti che il nuovo film, che sarà il primo lungometraggio della saga DCU, che partirà con il Capitolo 1: Gods & Monsters con la serie tv Creature Commandos in uscita nel 2024 sulla piattaforma Max, presenterà un Clark Kent un po' più giovane rispetto alle precedenti iterazioni del franchise (si è parlato di un'età compresa tra i 22 e i 26 anni), e lo stesso Gunn ha lasciato intendere che preferirebbe scegliere uno sconosciuto per la parte del nuovo Superman, o almeno non una superstar già affermata.

In questo momento, però, tutto ciò che sappiamo sul film è che Superman: Legacy includerà Jimmy Olsen e che uscirà l'11 luglio 2025. Restate sintonizzati.