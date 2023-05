Superman: Legacy, James Gunn ha appena confermato la presenza di Krypto nel film DC?

Il regista e sceneggiatore James Gunn potrebbe aver appena confermato la presenza del mitico Krypto the Superdog nell'attesissimo nuovo film Superman: Legacy, primo capitolo del reboot cinematografico dell'universo DC in arrivo a luglio 2025.

Dopo aver anticipato che un membro del cast di Guardiani della Galassia 3 sarà in Superman: Legacy, senza ovviamente rivelarne l'identità, l'autore e nuovo leader dei DC Studios in partnership con il produttore Peter Safran ha confermato la presenza dell'amato cane superpotente nel prossimo film della saga dell'Uomo d'Acciaio, una grande novità che siamo sicuri sarà accolta con favore dai fan del franchise.

"Speravo di affidarti la parte di Krypto The Superdog", ha detto James Gunn rivolgendosi a Chris Pratt, offrendogli scherzosamente la parte nel video disponibile in calce. "Potresti fare motion capture sul set e camminare su mani e ginocchia, ma non potrai parlare." L'apparente conferma arriva alla fine del video, quando l'intervistatore suggerisce di aver appena ottenuto uno "scoop" nell'apprendere i piani per Krypto. Ovviamente, questa non è esattamente una sorpresa poiché il regista aveva già espresso interesse nell'utilizzare Krypto nel prossimo film della saga. Da notare, tra l'altro, che Krypto ha un ruolo molto importante nel fumetto Supergirl: Woman of Tomorrow, il cui adattamento cinematografico è in lavorazione come parte integrante della line-up del Capitolo Uno: Gods & Monsters del DCU.

Stando alle ultime indiscrezioni, la sceneggiatura di Superman: Legacy è pronta: il film arriverà l'11 luglio 2025.