Superman: Legacy, James Gunn ammette: 'A volte i fan-casting sono utili'

Ora che il cast di Superman: Legacy è ormai quasi completo, il regista e sceneggiatore del film James Gunn, anche direttore creativo dell'intero DCU e co-ceo dei DC Studios con il produttore Peter Safran, ha commentato la cosiddetta pratica del 'fan-casting'.

Nello specifico, il fan-casting è un 'movimento' nato con i social in base al quale un gruppo più o meno nutrito di fan inizia a 'sponsorizzare' un determinato attore per uno specifico ruolo, con la speranza di influenzare un regista o una casa di produzione a scegliere proprio quell'attore e, in un certo senso, accontentarli. Chiaramente ciò accade quasi sempre per progetti ad ampio budget che attirano l'attenzione del pubblico ed è spesso e volentieri legato al mondo dei film dei supereroi, e ora, rispondendo alle domande dei suoi follower sul nuovo social network Threads, James Gunn ha parlato per la prima volta proprio dell'argomento fan-casting:

"Beh, a volte i nomi degli attori che circolano intorno ad un progetto vengono fuori semplicemente perché alcuni lo scoprono grazie alle agenzie di casting o a scoop più o meno azzeccati, mentre altre volte sono gli studios o i pubblicisti che li fanno trapelare. Per quanto riguarda Superman: Legacy, molti nuovi attori annunciati in questi giorni erano stati scelti prima degli scioperi SAG-AFTRA: Skyler Gisondo, Sara Sampaio e María Gabriela de Faría, avevano dei contratti stipulati PRIMA dello sciopero, e sono stati bravi a mantenere il segreto per tutto questo tempo, cosa che vi assicuro non è affatto facile. Mi chiedete dei cosiddetti fan-casting, e ammetto che quando devo scegliere un ruolo a volte vedo vado a guardare i suggerimenti dei fan online, ma principalmente per vedere se ci sono nomi che io e i miei direttori del casting magari non abbiamo considerato. Devo dire che a volte i fan hanno delle buonissime idee, a volte invece propongono cose terribili. Tuttavia, non ricordo una sola volta in cui il fan-casting abbia effettivamente portato ad una scelta ufficiale."

Un'eccezione potrebbe essere quella di John Krasinski nei panni di Mister Fantastic, ma in quel caso si è trattato di un semplice cameo per strizzare l'occhio agli appassionati piuttosto che un vero e proprio casting, dato che come noto il ruolo di Reed Richards in Fantastici 4 del MCU andrà ad un altro attore, che stando alle ultime novità sarà nientemeno che Pedro Pascal.

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025, con le riprese che inizieranno a gennaio 2024.