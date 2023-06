Superman: Legacy, Jack Quaid commenta il nuovo Superman di David Corenswet

Il nuovo Clark Kent di James Gunn è David Corenswet, ma DC ha da poco un altro Superman protagonista della serie animata My Adventures With Superman: il suo nome è Jack Quaid.

Quaid è non è altro che la star di The Boys e se Hughie odia i supereroi, nella nuova serie DC animata invece interpreta proprio Superman. E come non poteva l'uomo che parteggia sia per gli eroi che contro questi, dire la sua sul nuovo Uomo di Acciaio di David Corenswet?

"Ho incontrato David Corenswet anni fa facendo un pilot che non è mai stato ripreso - scrive Quaid su Twitter - una delle persone più simpatiche con cui abbia mai lavorato. Si innamorerà assolutamente di questo ruolo. Sono così felice per te, amico! Congratulazioni".

Il debutto di Corenswet in DC sembra essere stato ben accolto come l'avvento di Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, dopo la popolarità raggiunta nel ruolo della fantastica signora Maisel! Superman: Legacy rappresenterà il riavvio del DCEU e il Clark Kent di James Gunn non avrà più il volto di Henry Cavill. Un volto nuovo per un Universo del tutto nuovo: che sia finalmente arrivato il momento di svolta per il DCEU? Staremo a vedere!