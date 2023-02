Superman: Legacy, Jack Black non mantiene il segreto: sarà lui il protagonista!

Che caos dalle parti di Metropolis! Se da un lato qualcuno ancora piange lacrime amare per l'addio di Henry Cavill, sul fronte opposto c'è chi invece le prova tutte per indovinare il nome dell'attore scelto da James Gunn per il suo Superman: Legacy: possibile, però, che nessuno abbia pensato a Jack Black?

Mentre il regista precisa di aver pensato al nuovo Superman prima dell'uscita di Black Adam, la star di School of Rock prende dunque tutti in contropiede facendo la sua comparsa in un video pubblicato tramite il proprio profilo Instagram e nel quale lo vediamo interrompere un pisolino per rispondere alla chiamata di un James Gunn che sembrerebbe aver scelto proprio lui come protagonista di Superman: Legacy.

"No amico, non posso, ho già interpretato tutti i supereroi" si fa pregare il nostro, prima di lasciarsi convincere e presentarsi al mondo nei panni di quello che possiamo definire senza remora alcuna il miglior Superman di sempre, con buona pace del già citato Henry Cavill e dei vari Christopher Reeve, Tyler Hoechlin e Tom Welling.

Non si fa attendere la replica di James Gunn: "Pensavo fossimo d'accordo sul conservare questa notizia per il ComicCon" scrive il regista tra i commenti. Troppo tardi: è tempo che il mondo riconosca l'infinita superiorità di Jack Black sui suoi concorrenti per il ruolo! Magari il buon Jack riuscirà a mettere davvero tutti d'accordo: a giudicare dai commenti a un recente post di James Gunn, i fan non hanno ancora dimenticato Henry Cavill.