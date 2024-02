Superman: Legacy, Isabela Merced ha provato il costume di Hawkgirl: 'Impeccabile'

Superman: Legacy si porta dietro un'aura di fascino e mistero che hanno dell'incredibile, soprattutto considerando che non è ancora stato mostrato niente del film che avrà il compito di introdurre una versione del tutto inedita dell'uomo d'acciaio. Ma forse è proprio quest'ultimo elemento ciò che lo rende così accattivante ai fan dell'universo DC.

Si perché, nonostante si sappia già chi interpreterà Lex Luthor in Superman: Legacy, così come sappiamo già chi indosserà i panni del protagonista, ancora non è stato fatto vedere niente di concreto al grande pubblico.

Indi per cui tutto ciò che riguarda questa nuova pellicola, che ricordiamo sarà diretta da James Gunn in persona, porta con sé una curiosità ed una voglia di conoscere veramente particolare.

L'ultima a stuzzicare i fan è Isabela Merced, protagonista del film su Dora l'Esploratrice, la quale si è lasciata sfuggire un fatto fondamentale: l'attrice avrebbe infatti già provato il suo costume da Hawkgirl, personaggio che interpreterà proprio in Superman: Legacy.

"Ho provato il costume di Hawkgirl, i colori sono meravigliosi. Lo trovo impeccabile", ha scritto la star durante una recente intervista per Variety durante la premiere del suo ultimo film.

Voi che ne pensate? Siete curiosi di vedere come se la caverà in questa veste la Merced? In attesa di saperne di più vi lasciamo alla nostra recensione di Madame Web.