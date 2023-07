Superman: Legacy, nuovi ingressi a sorpresa nel cast! Scelto l'attore per Lanterna Verde

Entra nel vivo la fase di casting di Superman: Legacy, il primo film del nuovo corso DC con la leadership di James Gunn e Peter Safran. Dopo gli annunci di David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/Superman e la star di La fantastica signora Maisel Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, sono stati ufficializzati nuovi innesti.

Nel frattempo è stato annunciato che Superman: Legacy arriverà tra due anni esatti, l'11 luglio 2025. Secondo quanto riporta Variety sono stati scelti tre nuovi interpreti per altrettanti ruoli.



La sorpresa più rilevante è l'ingaggio di Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner/Lanterna Verde. Al suo fianco ci saranno Isabela Merced nel ruolo della supereroina Hawkgirl, insieme a Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific.



Fillion ha già recitato per James Gunn nel ruolo di T.D.K. in The Suicide Squad, ambientato nell'ormai defunto DC Extended Universe. Proprio per questo motivo la star di Castle può partecipare al franchise in un ruolo totalmente nuovo.

Per l'attore non si tratta del primo contatto con Lanterna Verde perché Nathan Fillion ha doppiato il personaggio in numerosi film d'animazione DC.



Si attendono ulteriori novità sul casting di Superman: Legacy, attesissimo primo capitolo del DC Universe, con James Gunn pronto a prendere le redini della regia del lungometraggio che inaugurerà il nuovo franchise.



Nel frattempo ci siamo chiesti: annunciati qualche settimana fa, i casting di Clark Kent e Lois Lane convincono?