Superman: Legacy includerà questa sorprendente villain dei fumetti DC?

Mentre online parrebbe essere trapelato un primo sguardo al nuovo costume di Superman di David Corenswet, nuove indiscrezioni su Superman: Legacy anticipano la presenza di una sorprendente villain dei fumetti nel primo film di James Gunn per la saga del DCU.

Secondo il noto scooper Daniel Richtman, infatti, parte della trama di Superman: Legacy sarà ambientata a Bialya, un paese immaginario governato da Queen Bee: qualora l'informazione dovesse essere accurata - e al momento della stesura di questo articolo James Gunn, un vero falco dei social quando si tratta di screditare i rumor infondati, non ha ancora smentito - allora anticiperebbe una mossa a dir poco spiazzante per il film, che però potrebbe contribuire a rendere Superman: Legacy diverso da tutti i precedenti film dedicati al supereroe DC - cosa essenziale per il successo della nuova saga.

Queen Bee - o almeno la versione del personaggio legata a Bialya - è apparsa per la prima volta in Justice League International n. 16 del 1988 ed è descritta come una femme fatale leader di un sindacato criminale che utilizza la tecnologia del controllo mentale per conquistare la regione. La sua figura, tra l'altro, si presta non poco al grande schermo, dato che il personaggio è stato creato sulla falsariga dei cattivi di James Bond.

Superman: Legacy è atteso al cinema per l'11 luglio 2025. Per altri contenuti, ecco quando inizieranno le riprese di Superman: Legacy.